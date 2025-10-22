Il marocchino, out per infortunio nell’ultima partita, è scivolato nelle gerarchie, complice anche il cambio di sistema

Il successo contro il Napoli sembra aver confermato l’attuale stato di forma del Torino. Nelle ultime settimane Baroni ha potuto approfittare della pausa delle nazionali per continuare a sviluppare e perfezionare il possibile miglior assetto tattico della squadra.

Il 3-5-2 nelle ultime uscite si è rivelato uno schieramento con cui i giocatori in campo sono riusciti a esprimersi al massimo delle proprie capacità. In questo periodo di perfezionamento e di consolidamento della nuova struttura del Torino, tutti i giocatori sembrano aver interiorizzato al meglio le indicazioni di Baroni per rendere la formazione granata più competitiva. Sono invece pochi quelli a non aver ancora trovato il proprio ruolo nella squadra. Tra questi c’è anche Aboukhlal – fuori per infortunio nell’ultima partita -, uno degli acquisti del Torino nell’ultima sessione.

Il nuovo modulo lo penalizza

A inizio stagione Baroni ha voluto iniziare il percorso al Torino schierando i suoi uomini con il 4-2-3-1, con un modulo che prevedeva la presenza fondamentale di esterni rapidi dotati di gamba in grado di poter svolgere sia compiti offensivi che di contenimento. In quest’ottica la società granata si è mossa sul mercato per ottenere nuovi rinforzi per la rosa, e Aboukhlal sembrava potesse essere il profilo perfetto per Baroni. Tuttavia nelle ultime settimane, con il passaggio al 3-5-2, l’esterno offensivo è stato penalizzato dall’inserimento di una seconda punta, che ha sostituito il possibile apporto offensivo che avrebbe potuto fornire il marocchino.

Ai margini dopo un buon avvio

Iniziare un nuovo capitolo della propria carriera in un nuovo club non è mai facile, dal momento che il periodo di adattamento a un nuovo stile di gioco può richiedere diverse settimane di allenamento. Per Aboukhlal l’adattamento alla squadra granata non è stato dei più semplici, anche magari a causa dei continui cambi modulo che hanno impedito ai giocatori di allenarsi con un sistema di gioco predefinito da portare avanti nel corso della stagione. Aboukhlal ha preso parte alle prime 5 partite del Torino, ma con il passare delle giornate, il marocchino ha assistito a una progressiva diminuzione dei suoi minuti in campo. Dopo l’ottima prova a gara in corso contro la Roma, che lo aveva riportato sotto i riflettori, il marocchino ha registrato un calo di rendimento. Baroni ha così iniziato a preferirgli altri interpreti, relegando Aboukhlal al ruolo di sostituto.