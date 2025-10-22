Da esterno non aveva mai convinto, da mezzala torna ad essere l’uomo in più del Toro: contro il Napoli si rivede il vero Vlasic

Quel palo colpito al 15′ del primo tempo contro il Napoli ha strozzato nella gola di Nikola Vlasic un urlo di gioia che avrebbe coronato una partita già di per sé più che positiva. Un match di sacrificio, di quantità e di qualità, nel quale il croato sembra finalmente essersi ritrovato. Nella sfida contro gli uomini di Conte al Grande Torino, Vlasic ha abbandonato il ruolo da esterno spesso rivestito in questa stagione per tornare al centro della manovra granata, in posizione più arretrata, come mezzala, insieme a Casadei. E il cambiamento ha (ri)portato in dote alla squadra di Baroni il vero Vlasic.

Vlasic mezzala, il Toro ha un’arma in più

Si è trattato, in realtà, di un ritorno al passato per il 10 granata, che aveva ricoperto lo stesso ruolo già nelle stagioni passate, come con Juric. E che adesso potrà utilizzare l’ottima prestazione messa in campo contro il Napoli come trampolino di lancio per invertire definitivamente la rotta. Archiviando, si spera, le tante critiche ricevute nelle settimane passate. Da inizio stagione Vlasic è stato spesso sul banco degli imputati a causa di un rendimento giudicato non all’altezza per un giocatore che, sulla carta, sarebbe dovuto essere una delle punte di diamante del Toro. Critiche che certamente non hanno fatto bene al giocatore che – nonostante la titolarità sempre confermata – ha di fatto rischiato di trovarsi ai margini della squadra di Baroni. Ed è qui che va dato merito al giocatore, bravo ad aspettare e lavorare a testa bassa sfruttando a pieno la prima vera occasione ricevuta, ma anche allo stesso tecnico.

Baroni: “E’ un giocatore che un allenatore vuole in campo”

E’ stato infatti proprio Baroni, nonostante le tante difficoltà mostrate in questo avvio di stagione dal Capitano granata (ma non solo) il primo a non voler rinunciare al croato. E a cercare, sull’onda della filosofia a lui cara del “il lavoro paga”, soluzioni alternative per uscire dal pericoloso tunnel in cui il Torino si era infilato. E i primi segnali si erano già visti a Roma contro la Lazio. Alla vigilia di Torino-Napoli, poi, era stato lo stesso Baroni a incitare Vlasic accendendo su di lui i riflettori della partita: “E’ un giocatore che un allenatore vuole in campo, stiamo lavorando su quel ruolo (ndr. la mezzala), ha le caratteristiche per interpretare quel ruolo nel migliore dei modi“. Detto fatto, Baroni lo ha chiamato in causa, gli ha cambiato posizione e Vlasic ha risposto presente. Adesso manca solo il gol, quello sfiorato contro i partenopei. Quello che lo porterebbe a sbloccarsi anche in campionato regalando al Toro il giocatore che potrebbe rappresentare uno dei migliori “acquisti” della stagione.