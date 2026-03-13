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Le parole del Cholito Simeone dopo la super vittoria per 4-1 contro il Parma, che ha portato ai granata 3 punti salvezza fondamentali

Le parole del numero 18 granata Giovanni Simeone ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro il Parma che l’ha visto andare in gol sul momentaneo 1-0 e protagonista in occasione del 3-1 granata con l’autogol di Keita. Partita sporca dell’argentino, ma da vero attaccante dentro all’area di rigore.

L’intervista a Simeone

Di seguito le parole di Simeone ai microfoni di DAZN.

Dapprima si è evidenziata la volontà di sbloccare subito la partita, Simeone si è espresso così: “Si, sapevamo di dover iniziare forte con una squadra così chiusa, bisogna pensare di avere solo un’occasione e sfruttarla e ci sono riuscito”.

Il premio di migliore in campo è andato a Vlasic, ecco l’opinione del Cholito: “No, giusto così, gli voglio molto bene e merita tanto. Corre ovunque e ha tantissime energie, è una persona speciale per me”.

Si evidenziata l’esultanza di Simeone, eccone la motivazione: “Era per mia figlia, mia moglie mi ha sgridato per avergli preferito Sal Da Vinci contro la Lazio”.

Giovanni Simeone of Torino FC shots leading to an own goal scored by Mandela Keita of Parma Calcio during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 13-03-2026

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