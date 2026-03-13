Le parole del Cholito Simeone dopo la super vittoria per 4-1 contro il Parma, che ha portato ai granata 3 punti salvezza fondamentali

Le parole del numero 18 granata Giovanni Simeone ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro il Parma che l’ha visto andare in gol sul momentaneo 1-0 e protagonista in occasione del 3-1 granata con l’autogol di Keita. Partita sporca dell’argentino, ma da vero attaccante dentro all’area di rigore.

L’intervista a Simeone

Di seguito le parole di Simeone ai microfoni di DAZN.

Dapprima si è evidenziata la volontà di sbloccare subito la partita, Simeone si è espresso così: “Si, sapevamo di dover iniziare forte con una squadra così chiusa, bisogna pensare di avere solo un’occasione e sfruttarla e ci sono riuscito”.

Il premio di migliore in campo è andato a Vlasic, ecco l’opinione del Cholito: “No, giusto così, gli voglio molto bene e merita tanto. Corre ovunque e ha tantissime energie, è una persona speciale per me”.

Si evidenziata l’esultanza di Simeone, eccone la motivazione: “Era per mia figlia, mia moglie mi ha sgridato per avergli preferito Sal Da Vinci contro la Lazio”.