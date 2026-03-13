Le parole del tecnico granata Roberto D’Aversa dopo la sfida casalinga contro il Parma terminata per 4-1 in favore dei granata

Le parole del tecnico granata Roberto D’Aversa in seguito alla splendida vittoria per 4-1 contro il Parma, il neo-allenatore granata si è espresso ai microfoni di SKY e DAZN commentando il successo casalingo tanto cercato, come da lui già detto prima del match. L’allenatore ha commentato così la sfida: “Questa era una di quelle partite che possono cambiare proseguo del campionato. L’abbraccio con tutti è perché da grande soddisfazione vedere tutti partecipi in questa maniera, nonostante la sconfitta col Napoli i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo. Non era semplice, il Parma fuori casa ha messo in difficoltà tutti, non facciamoci influenzare dal risultato finale, la partita non è stata semplice“.

“Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno avuto pazienza contro una squadra chiusa. Nonostante il pareggio avversario siamo scesi in campo anche nel secondo tempo con determinazione rendendo il risultato finale molto positivo”.

“Nel primo tempo eravamo effettivamente un po’ contratti e tesi concedendo qualche ripartenza, ma la squadra lavora bene con attenzione e disponibilità verso di me e il mio staff. La partita è andata bene grazie al lavoro quotidiano. Ci auguriamo che presto il pubblico torni a godere di queste prestazioni qua allo stadio”.

Per quanto riguarda la splendida partita di Vlasic sono state queste le parole dell’allenatore a riguardo: “Già prima che arrivassi mi aveva impressionato, è un leader in tutti i sensi e tatticamente limita sia l’offensiva avversaria, creando poi buoni presupposti offensivi. Non è grazie a lui se la squadra gioca bene, ma sicuramente è da stimolo a tutti, sono contento per i 2 gol di Zapata e del ritorno di Adams”.