Il difensore del Torino ha commentato la partita vinta sul Parma 4-1: ecco le parole di Ebosse in conferenza stampa

Enzo Ebosse, alla quarta di fila da titolare, ha parlato della partita del Torino e della vittoria sul Parma. Ecco cosa ha detto il difensore in conferenza stampa.

Cosa è cambiato con il nuovo allenatore?

“Io ho fatto solo due settimane con Baroni, prima non c’ero. Ora con D’Aversa c’è una nuova energia, potevamo anche pareggiare a Napoli. Su Pellegrino, stavo andando indietro ma lui ha fatto un bel gol. Ma non abbiamo mollato, abbiamo vinto bene”.

Come è cambiato il modo di difendere?

“Il mister dà fiducia a tutti, ogni gara dipende dall’avversario anche a livello difensivo. Ci sentiamo bene e parliamo tanto, questo ci aiuta. E così concediamo poco”.