Le parole del tecnico del Parma Carlos Cuesta dopo la dura sconfitta a Torino per 4-1, contro i granata di D’Aversa

Il tecnico del parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito alla durissima sconfitta contro il Torino, che si è imposto sugli emiliani per 4-1.

L’intervista a Carlos Cuesta

Di seguito l’intervista di Cuesta ai microfoni di DAZN.

Riguardo alle numerose mazzate subite in questo match si è espresso così Cuesta: “Abbiamo reagito alla prima mazzata, ovvero il gol di Simeone e l’infortunio di Cremaschi, ma nel secondo tempo i due gol in un minuto ci hanno fatto molto male. Nonostante ciò sono orgoglioso della prima reazione e dello spirito e della voglia dei ragazzi, che sono già focalizzati a fare una buona partita il prossimo sabato”.

Cuesta si è poi espresso così sulla possibilità che la classifica tranquilla possa essere un alibi per i cali di attenzione: “Non penso, penso che siano stati degli episodi, oggi non ho visto cali di attenzione o giocatori che ci tenevano meno alla partita. I ragazzi sanno che l’obiettivo non è raggiunto e che dobbiamo fare tanti altri punti da qui alla fine”.

Rispetto al secondo tempo sembrava di vedere la squadra più lunga del solito, Cuesta conferma: “Sì, non siamo stati compatti, cercavamo troppa l’ampiezza e questo non ci permetteva di aggredire e gestire le transizioni. Abbiamo preso 2 gol di ripartenza, il terzo e il quarto, ma anche il primo si può dire sia di ripartenza”.

Infine, su Suzuki, complice del primo gol di Simeone, e su Cremaschi infortunato si è espresso così l’allenatore dei crociati: “Non so cosa succederà alle formazioni future. Suzuki ha dato la vita per noi anche mentre era infortunato, li siamo vicini e ricordo che oggi ha fatto anche ottimi interventi. Per Cremaschi non sappiamo ancora i tempi di recupero, ma speriamo di riaverlo prestissimo e staremo vicino a lui in questo momento”.