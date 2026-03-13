Le parole di Nikola Vlasic dopo la roboante vittoria per 4-1 contro il Parma, che ha regalato ai granata 3 punti importantissimi

Le parole del leader del Torino Nikola Vlasic ai microfoni di SKY in seguito all’importante vittoria dei granata contro il Parma per 4-1. Il Toro conquista 3 punti d’oro in chiave salvezza, brilla il 10 granata con una partita impeccabile. Un giocatore, Vlasic, che quest’anno è stato l’unico a distinguersi anche nei numerosi momenti bui.

L’intervista al croato

Di seguito l’intervista a Nikola Vlasic. a i microfoni di SKY.

Innanzitutto si è ricordato al croato il raggiungimento della doppia cifra tra gol e assist dopo quello realizzato in serata a Simeone, ecco la risposta di Vlasic: “Io sto bene fisicamente, negli ultimi anni non ero al 100% fisicamente, mi sento più forte proprio fisicamente ma viene sempre prima la squadra”.

Infine si è poi parlato più in generale sull’importanza della vittoria voluta, cerca e trovata, ecco il pensiero del 10 granata: “Partita molto importante per noi, il Parma è una squadra tosta, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo palleggiato, difeso, sono contento per la squadra“.