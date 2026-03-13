Toro.it

Le parole di Nikola Vlasic dopo la roboante vittoria per 4-1 contro il Parma, che ha regalato ai granata 3 punti importantissimi

Le parole del leader del Torino Nikola Vlasic ai microfoni di SKY in seguito all’importante vittoria dei granata contro il Parma per 4-1. Il Toro conquista 3 punti d’oro in chiave salvezza, brilla il 10 granata con una partita impeccabile. Un giocatore, Vlasic, che quest’anno è stato l’unico a distinguersi anche nei numerosi momenti bui.

L’intervista al croato

Di seguito l’intervista a Nikola Vlasic. a i microfoni di SKY.

Innanzitutto si è ricordato al croato il raggiungimento della doppia cifra tra gol e assist dopo quello realizzato in serata a Simeone, ecco la risposta di Vlasic: “Io sto bene fisicamente, negli ultimi anni non ero al 100% fisicamente, mi sento più forte proprio fisicamente ma viene sempre prima la squadra”.

Infine si è poi parlato più in generale sull’importanza della vittoria voluta, cerca e trovata, ecco il pensiero del 10 granata: “Partita molto importante per noi, il Parma è una squadra tosta, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo palleggiato, difeso, sono contento per la squadra“.

Nikola Vlasic of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 13-03-2026

Iscriviti
Notificami
9 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
granata13
granata13
33 minuti fa

Imprescindibile..se si accende lui,si crea qualcosa.. altrimenti il buio.

Berggreen
Berggreen
45 minuti fa

Unico giocatore forte tecnicamente, detto da sempre.

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
54 minuti fa

Giocatore e uomo fantastico. Gasperini lo accoglierà a braccia aperte a roma

Le pagelle di Torino-Parma: Vlasic incontenibile, Zapata eurogol, Ismajli un muro

Simeone dopo Torino-Parma: “C’è da vivere ogni chance come fosse l’unica”