Le parole di Nikola Vlasic dopo la roboante vittoria per 4-1 contro il Parma, che ha regalato ai granata 3 punti importantissimi
Le parole del leader del Torino Nikola Vlasic ai microfoni di SKY in seguito all’importante vittoria dei granata contro il Parma per 4-1. Il Toro conquista 3 punti d’oro in chiave salvezza, brilla il 10 granata con una partita impeccabile. Un giocatore, Vlasic, che quest’anno è stato l’unico a distinguersi anche nei numerosi momenti bui.
L’intervista al croato
Di seguito l’intervista a Nikola Vlasic. a i microfoni di SKY.
Innanzitutto si è ricordato al croato il raggiungimento della doppia cifra tra gol e assist dopo quello realizzato in serata a Simeone, ecco la risposta di Vlasic: “Io sto bene fisicamente, negli ultimi anni non ero al 100% fisicamente, mi sento più forte proprio fisicamente ma viene sempre prima la squadra”.
Infine si è poi parlato più in generale sull’importanza della vittoria voluta, cerca e trovata, ecco il pensiero del 10 granata: “Partita molto importante per noi, il Parma è una squadra tosta, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo palleggiato, difeso, sono contento per la squadra“.
Imprescindibile..se si accende lui,si crea qualcosa.. altrimenti il buio.
Unico giocatore forte tecnicamente, detto da sempre.
Giocatore e uomo fantastico. Gasperini lo accoglierà a braccia aperte a roma