Le pagelle di Torino-Parma 4-1: un Simeone letale in area di rigore e un Vlasic onnipresente portano 3 punti al Toro; Ismajli è un muro

PALEARI 6: Nulla da fare fino al momento del gol di Pellegrino, su cui è poco reattivo e in parte colpevole. A inizio secondo tempo rischia di combinare un pasticcio assieme a Ebosse, lisciando un pallone debole che vagava in area di rigore. Positive un paio di uscite provvidenziali negli ultimi 20′ di partita

EBOSSE 6: Nel primo tempo è indeciso in un paio di situazioni e viene sorvolato da Pellegrino in occasione dell’1-0, mentre a inizio ripresa rischia l’autogol dopo il liscio di Paleari, ma nel proseguo della gara si riprende (st 47′ MARIANUCCI SV: Entra solo nel recupero, D’Aversa non cambia la sua difesa e resta fedele al terzetto Coco-Ismajli-Ebosse. Per il momento pochissimi minuti per il difensore in prestito secco dal Napoli)

ISMAJLI 7: È un muro dall’inizio alla fine, anticipa Pellegrino più volte e lotta su ogni pallone. D’Aversa ha ritrovato il suo leader difensivo. Nel secondo si fa male in uno scontro, ma il dolore non lo ferma

COCO 6: Partita solida e pulita dell’ex-Las Palmas che non commette errori particolarmente gravi né nel primo tempo, né nel secondo, amministra in tranquillità nella sua zona di campo…la meno attaccata dagli emiliani

OBRADOR 6,5: Aggressivo e propositivo, qualche errore in costruzione, ma è uno dei pochi che cerca l’uno contro uno, finalmente il Toro ha un esterno vero

GINEITIS 5,5: Fatica tanto nel primo tempo, cestinando per giunta due promettenti contropiedi dei granata, nella ripresa sfiora il gol su calcio di punizione e per il resto si vede poco

ILKHAN 6,5: Qualche errore nel primo tempo, ma si fa trovare negli spazi, costruisce dal basso e accompagna ogni azione offensiva dei granata, il gol è la ciliegina sulla torta dopo prima la titolarità tanto attesa con D’Aversa. (st 32′ PRATI 6: Entra senza incidere troppo né in positivo né in negativo sulla partita, ma con Ilkhan forma un’importante coppia per la cabina di regia granata)

PEDERSEN 5,5: Il norvegese fatica sulla corsia, tanti errori nel primo tempo e poco cercato nella ripresa. Nonostante ciò ha portato la velocità e la corsa che erano mancate con le titolarità di Lazaro.

VLASIC 8: Il 10 granata è ovunque, determinante palla al piede, senza mai perderla, creando la quasi totalità delle transizioni offensive del Toro; fondamentale in fase difensiva rincorrendo e fermando ogni giocatore del Parma (st 47′ ANJORIN SV: Entra troppo tardi per dimostrare qualcosa, resta una vera e propria incognita della rosa di D’Aversa)

SIMEONE 7: Trova il gol del vantaggio con grande determinazione dopo pochissimi minuti ed è poi protagonista della conclusione che porta all’autogol di Keita per il 3-1. Qualche errore di troppo fuori dall’area di rigore, ma quando entra negli ultimi 16 metri è letale. (st 38′ KULENOVIC 6: Manca la super chance fornitagli da Zapata appena entrato, si fa sentire con il fisico ed entra bene nella partita, agganciando anche qualche lancio non semplicissimo. Peccato per l’ammonizione evitabile all’85’)

ADAMS 6: Fatica nel primo tempo in cui non si vede molto, è però decisivo nel secondo tempo con la conclusione potente che – dopo deviazione – diventa assist per Ilkhan in occasione del 2-1 granata. (st 20′ ZAPATA 6,5: Gestisce non bene il primo pallone della sua partita in area di rigore, cercando un mezzo sombrero a pochi metri dalla porta. Al 91′ però ecco il gioiello più bello della partita, una sassata da fuori area spettacolare che batte Suzuki, eurogol del cololmbiano)