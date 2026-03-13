Sintesi e commento di Torino-Parma: partita equilibrata al Grande Torino, Simeone lancia i granata, Pellegrino riporta i crociati in parità

D’Aversa l’ha definita “il primo match ball per avvicinarci al nostro obiettivo che è la salvezza”: Torino-Parma è la partita da non sbagliare per i granata se si vuole cercare di uscire dal pantano di una stagione assurda. Mentre sugli spalti si consuma l’ennesima puntata di una contestazione che durerà fino alla fine del campionato, in campo il tecnico del Toro, alla sua terza presenza sulla panchina granata, conferma in blocco tutto il reparto difensivo mentre sulla fascia si affida a Pedersen e non a Lazaro. Torna dal primo minuto Ilkhan mentre in attacco c’è Adams al fianco di Simeone. Pronti via, il Toro sembra avere capito fin da subito il discorso fatto in conferenza stampa da D’Aversa tanto che servono appena 3 minuti a Simeone per portare in vantaggio la squadra di casa. Vlasic si invola, subisce fallo al limite dell’area avversaria ma la palla resta in gioco e il Cholito non sbaglia: 1-0. Una manciata di minuti più tardi e il Parma deve effettuare il primo cambio, forzato, della partita: Cremaschi resta a terra per un infortunio al ginocchio ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime. Al suo posto entra Britschgi. Il Parma sembra non riuscire a trovare spazi, almeno fino al 20′ quando è Pellegrino a sfruttare l’imbucata di Strefezza e battere Paleari di testa, riportando i crociati in parità con il suo personale 5° gol contro il Torino.

Tutto da rifare per i granata che provano immediatamente a reagire con Vlasic che di sinistro conclude di poco a lato dello specchio della porta. Botta e risposta dei crociati che trovano l’angolo: Valeri dalla bandierina scodella al centro, mischia in area, Troilo ci prova ma Paleari blocca a terra. Sul finale del primo tempo si abbassano i ritmi e regna un sostanziale equilibrio ma gli ultimi squilli sono granata. Prima ci prova Simeone, che al 39′ raccoglie di testa il cross di Gineitis e sfiora il raddoppio, poi è lo stesso Gineitis che in progressione cerca di servire Simeone ma viene intercettato e bloccato da Keita. L’ultimo vero lampo, invece, è firmato da Vlasic che impatta perfettamente la sfera impegnando Suzuki che chiude in corner. Dopo 3 minuti di recupero Maresca dice che può bastare e chiude il primo tempo con le squadre che ritrovano gli spogliatoi sul punteggio di 1-1.