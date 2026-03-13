Torino-Parma, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce dal ko esterno contro il Napoli al Maradona, il Torino di D’Aversa si prepara ad ospitare il Parma di Carlos Cuesta in occasione della 29a giornata si Serie A. Partita cruciale per i granata in ottica salvezza, all’interno di un finale di stagione costellato di contestazioni e malumore generale. A Torino arriva però un Parma che ha saputo trovare continuità nel corso della stagione, raccogliendo punti pesanti che gli hanno consentito di costruire un margine significativo sulla zona retrocessione.

Torino-Parma: il prepartita

Ore 18.45 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Parma, l’incontro che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Tra poco i pullman delle due squadre arriveranno allo stadio e subito dopo inizieranno i soliti riti di preparazione in attesa dell’inizio della gara. La ricognizione sul campo, poi il riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara. Anche per oggi è prevista la contestazione da parte della Curva Maratona

Torino-Parma: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Prati, Pedersen; Vlasic, Adams, Simeone. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Tameze, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Zapata. All: D’Aversa

Parma (4-3-2-1): Suzuki, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Ondrejka, Pellegrino. A disp: Corvi, Rinaldi, Carboni, Circati, Ndiaye, Ordonez, Cremaschi, Estevez, Oristanio, Elphege, Britschgi. All: Cuesta

Torino-Parma: dove vedere la partita in tv e streaming

Torino-Parma in diretta sarà trasmessa da DAZN e SKY. Sarà possibile seguire in streaming la partita attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.

Torino-Parma: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni…

Torino-Parma: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45