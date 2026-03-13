Le dichiarazioni del difensore Saul Coco in vista di Torino-Parma, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A

Si avvicina il calcio d’inizio di Torino-Parma, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. In vista del match, Saul Coco commenta ciò che aspetta i granata ai microfoni di DAZN: “Oggi è la partita più importante. È fondamentale per noi, vogliamo portare tre punti a casa nostra. È importante anche per prendere fiato. Lo stadio vuoto? La spinta come giocatori dobbiamo averla dentro. Chi indossa questa maglia deve dare sempre il cento per cento, non ci sono alibi. Dobbiamo fare tutto il possibile per portare i tre punti a casa“.