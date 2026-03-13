Le formazioni ufficiali di Torino-Parma: tre novità rispetto all’ultima uscita. Difesa confermata, Prati, Lazaro e Zapata in panchina
Ci sono tre novità nella formazione di D’Aversa: se la difesa è confermata in blocco, sulla fascia c’è Pedersen e non Lazaro mentre Prati partirà dalla panchina. Ilkhan torna titolare mentre in attacco c’è Adams dal 1′ al posto di Zapata. Nel Parma invece, ancora titolare Cremaschi. Di seguito le scelte dei due tecnici.
Le formazioni ufficiali
Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Ilkhan, Pedersen; Vlasic, Adams, Simeone. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Tameze, Casadei, Ilic, Prati, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Zapata. All: D’Aversa.
Parma (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Valenti, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Martinez. All. Cuesta.
Finalmente! Ecco la composizione del dream team.
Qualcuno sa se il nano si è presentato???
L’importante è partecipare!