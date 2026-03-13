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Le formazioni ufficiali di Torino-Parma: tre novità rispetto all’ultima uscita. Difesa confermata, Prati, Lazaro e Zapata in panchina

Ci sono tre novità nella formazione di D’Aversa: se la difesa è confermata in blocco, sulla fascia c’è Pedersen e non Lazaro mentre Prati partirà dalla panchina. Ilkhan torna titolare mentre in attacco c’è Adams dal 1′ al posto di Zapata. Nel Parma invece, ancora titolare Cremaschi. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Ilkhan, Pedersen; Vlasic, Adams, Simeone. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Tameze, Casadei, Ilic, Prati, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Zapata. All: D’Aversa.

Parma (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Valenti, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Martinez. All. Cuesta.

Che Adams of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
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ultimo aggiornamento: 13-03-2026

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Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Finalmente! Ecco la composizione del dream team.

ricki
ricki
1 ora fa

Qualcuno sa se il nano si è presentato???

Cup
Cup
1 ora fa

L’importante è partecipare!

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