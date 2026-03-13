Le formazioni ufficiali di Torino-Parma: tre novità rispetto all’ultima uscita. Difesa confermata, Prati, Lazaro e Zapata in panchina

Ci sono tre novità nella formazione di D’Aversa: se la difesa è confermata in blocco, sulla fascia c’è Pedersen e non Lazaro mentre Prati partirà dalla panchina. Ilkhan torna titolare mentre in attacco c’è Adams dal 1′ al posto di Zapata. Nel Parma invece, ancora titolare Cremaschi. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Ilkhan, Pedersen; Vlasic, Adams, Simeone. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Tameze, Casadei, Ilic, Prati, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Zapata. All: D’Aversa.

Parma (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Valenti, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Martinez. All. Cuesta.



