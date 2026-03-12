Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Cuesta per Torino-Parma: gli emiliani non recuperano il regista

Dopo la frenata in terra campana, il Torino di D’Aversa incontra una vecchia conoscenza del tecnico, il Parma, ora allenato da Carlos Cuesta e che dista 4 punti dai granata, trovandosi infatti 3 posizioni più sopra: dodicesimo. Nell’ultima sfida di campionato il Parma ha fatto un favore ai granata, fermando la Fiorentina sullo 0-0. Adesso al Toro servono i 3 punti, per non ricrollare rovinosamente nelle zone più buie della classifica. All’andata la vittoria fu crociata (2-1), con la doppietta di Pellegrino, che come vittima preferita ha proprio la formazione piemontese. Da sottolineare nel Parma l’assenza di Bernabè, che non è riuscito a recuperare per la sfida contro il Toro.

Torino-Parma, i convocati di D’Aversa

In attesa di comunicazione…

Torino-Parma, i convocati di Cuesta

Ecco i 23 convocati da Cuesta: il tecnico ritrova Ndiaye e Valenti che rientra dalla squalifica, ancora out Bernabe.

Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.

Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Mena Martinez, Ndiaye, Troilo, Valenti, Valeri.

Centrocampisti: Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.

Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.