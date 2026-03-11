L’attaccante del Parma sembra aver sviluppato un particolare feeling contro i granata, all’Olimpico Grande Torino cercherà la conferma

Il Torino sembra avere una particolare tendenza a esaltare anche quei giocatori che arrivano ad affrontare i granata in un momento di difficoltà.

Tra questi, Pellegrino appare come uno di quelli che si accendono quando incrociano il Torino. L’attaccante del Parma è attualmente il miglior realizzatore della squadra e, proprio per questo motivo, sarà uno degli uomini che i granata dovranno cercare di limitare e contenere nella prossima sfida in programma all’Olimpico Grande Torino.

Sempre in gol contro il Torino

Pellegrino, dal suo arrivo a Parma nella stagione 2024/2025, ha affrontato il Torino già in due occasioni, riuscendo a realizzare ben quattro gol complessivi. Un dato che evidenzia la particolare facilità dell’attaccante argentino nel trovare la rete contro i granata, aspetto che porterà l’intero reparto difensivo del Torino a prepararsi con attenzione per evitare che il suo bottino continui ad aumentare. In occasione della sfida valida per la 28ª giornata di Serie A della stagione 2024/2025, il Torino fece visita al Parma e, nonostante una buona prestazione dei granata, i ducali riuscirono a strappare un pareggio negli ultimi minuti dell’incontro. Il 2-2 finale fu firmato dalle reti di Elmas, Adams e dalla doppietta di Pellegrino, che trovò il gol del definitivo pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Primi gol stagionali contro i granata

Nella sfida più recente, invece, l’attaccante è stato nuovamente protagonista con un’altra doppietta: entrambe le reti sono arrivate da calcio piazzato, la prima su rigore e la seconda ancora sugli sviluppi di un corner, gol che ha sancito la sconfitta finale dei granata. Oltre ai due gol realizzati in entrambe le gare, le reti contro il Torino hanno sempre permesso a Pellegrino di registrare i suoi primi gol stagionali, sia nella stagione 2024/2025, si nell’attuale 2025/2026, un dato che fa riflettere ancora di più sulla fragilità del reparto granata.