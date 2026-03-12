Con gli arrivi di Ebosse e Marianucci adesso Tameze insegue anche in difesa, il suo contratto inoltre scade a giugno

Quello di gennaio è stato un mese di svolta per i granata. Tra il mercato e gli esoneri di Vagnati e Baroni, adesso siamo a marzo e Roberto D’Aversa ha già fatto due partite sulla panchina del Torino. Uno dei problemi più grandi del Torino in questa stagione è la difesa. A gennaio Masina ha salutato e sono arrivati Marianucci ed Ebosse. Per D’Aversa i titolari sono Coco, Ismajli ed Ebosse. Marianucci e Maripan non stanno avendo spazio. Un altro giocatore che adesso insegue è Adrien Tameze, impiegato spesso in difesa vista la scarsità numerica nel girone di andata. Adesso però i difensori ci sono e lui sta giocando meno.

La sua stagione

L’idea iniziale del Torino era quella di giocare a 4 in difesa, quindi con 2 difensori centrali. Ma poi si è passati subito a 3 e la strada è ancora quella del 3-5-2. Quindi il giocatore francese è stato spesso schierato come difensore nel ruolo di braccetto destro. Non è un difensore, ma da quando è arrivato al Torino dal Verona, anche con Juric e Vanoli, ha spesso e volentieri giocato in difesa vista la sua duttilità. Alla fine il suo spazio se l’è sempre ritagliato e anche quest’anno su 28 partite ne ha giocate 22 con 3 ammonizioni ricevute.

Il suo futuro

Contro la Lazio è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Prati in mezzo al campo, vista la squalifica di Ilkhan. Ma a Napoli D’Aversa ha preferito mandare in campo Anjorin a gara in corso al posto di Tameze che non ha giocato. Quindi anche in quel ruolo c’è concorrenza. Tameze è arrivato al Torino il 27 luglio del 2023 e il suo contratto scade il 30 giugno del 2026. A fine stagione potrebbe salutare a 0 così come Valentino Lazaro. Il suo futuro è tutto da scrivere. La sua duttilità e la sua professionalità giocano a suo favore, oltre all’esperienza visti i 32 anni.