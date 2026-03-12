L’attaccante scozzese è rientrato in campo contro il Napoli dopo l’infortunio muscolare e ora punta a tornare di nuovo titolare

Che Adams si è lasciato alle spalle l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box contro il Genoa e in panchina contro la Lazio, per un totale di 14 giorni di convalescenza. L’attaccante scozzese, reduce dalla sfida di Napoli che lo ha visto protagonista nel bene e nel male — prima con l’assist del 1-2 e poi con il controllo fallito sul finale in area di rigore — ha recuperato la condizione e punta a una maglia da titolare contro il Parma.

Adams, una seconda punta indispensabile

In virtù di una situazione prolifica non entusiasmante degli attaccanti granata, Che Adams rappresenta per il Torino un giocatore fondamentale che, nonostante i suoi pochi gol, è in grado di far girare da solo il reparto offensivo dialogando molto bene con i centrocampisti, interpretando alla perfezione il ruolo di seconda punta. L’attaccante scozzese, attualmente fermo a 4 gol e 2 assist, è insieme a Casadei il 3° migliore realizzatore della squadra e questo la dice lunga sui problemi offensivi riscontrati dai granata fino a oggi. Difficoltà che il Torino sta affrontando ora con D’Aversa, il quale sta disegnando un assetto ideale per fare rendere al meglio i suoi giocatori, a partire dallo scozzese.

Con il rientro di Adams si valutano altre opzioni tattiche

D’Aversa che fino a ora ha utilizzato due punte davanti all’unico trequartista Vlasic, potrebbe pensare, visto il rientro di Adams, di giocare con 2 trequartisti e una sola punta. In questo caso l’attaccante davanti sarebbe Simeone e la trequarti verrebbe presidiata da Vlasic e Adams, con Casadei pronto a subentrare. Se la scelta dovesse invece ricadere sull’utilizzo delle 2 punte la posizione di Adams non cambierebbe, siccome le sue caratteristiche verrebbero comunque reputate fondamentali per il gioco granata che necessita di una punta di inserimento e una in grado di dialogare con il centrocampo e manovrare l’azione offensiva.