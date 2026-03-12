La metamorfosi di Casadei: se non c’è spazio a centrocampo, potrebbe essere schierato più avanti. Con questi numeri deve giocare

A sottolineare la confusione che ha caratterizzato, e tutt’ora continua a definire, la stagione 2025/26 del Torino, sono – tra i tanti aspetti – i numerosi dubbi di formazione che continuano a pervadere la testa di qualunque allenatore si sieda sulla panchina granata. Possibile che, con una squadra in lotta per non retrocedere e che è la peggior difesa del campionato, ancora non si sia trovato un assetto definitivo con cui tirare dritti fino all’ultima partita stagionale (si spera prima) per salvarsi? Eppure, dopo ogni partita del Toro ci si trova a discutere di quei giocatori che non sono stati schierati, o di sostituzioni sbagliate. Sicuramente, tra gli esclusi dall’11 titolare delle ultime uscite della rosa piemontese, spicca soprattutto un nome, quello del miglior marcatore del Torino nel 2026: Cesare Casadei.

Casadei e la sua assenza tra i titolari

In una situazione così delicata, D’Aversa è il suo staff si stanno concedendo il lusso di lasciare in panchina un giocatore che, negli ultimi 2 mesi, ha messo a segno 4 gol in 476′, numeri che sono veramente alti, specialmente se si parla di un centrocampista. Tuttavia, D’Aversa si è trovato catapultato in una situazione più complicata di quel che può sembrare, perché ha dovuto da 0 impostare una rosa costruita male. A centrocampo l’unica opzione per inserire Casadei sarebbe lasciare in panchina Gineitis, dato che il 22 granata non è certamente un regista e non può giocare al posto di uno tra Prati e Ilkhan; togliere Gineitis, però, vorrebbe dire ritrovarsi nuovamente senza mancini a centrocampo, cosa che D’Aversa vuole (giustamente) evitare.

Il possibile cambio di ruolo

Per caratteristiche, e ora anche dati alla mano, Casadei è un giocatore che anche vicino alla porta ci sa fare, verrebbe da dire soprattutto in quella zona. L’opzione che quindi il Torino, e più nello specifico D’Aversa, potrebbe pensare di adottare per permettere a Casadei di giocare più minuti, potrebbe essere quella di inserire il ravennate in una posizione più avanzata: a ridosso delle punte. Lo Zapata di questo periodo non è certamente una pedina indispensabile, e ipotizzare di vedere la coppia Casadei-Vlasic alle spalle di Simeone o Adams, potrebbe non essere un’idea utopica. In fin dei conti sono proprio Casadei, Vlasic e Simeone i 3 migliori marcatori del Torino.