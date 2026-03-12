Il comunicato dei Torino Hooligans: la protesta durerà tutta la stagione e pure contro la Juventus il gruppo organizzato non sarà al Grande Torino
Una comunicazione dei Torino Hooligans chiarisce la posizione del gruppo organizzato in merito alla protesta in atto allo stadio per le gare casalinghe. “Il gruppo TH comunica che non entrerà allo stadio per tutte le partite casalinghe da qui alla fine del campionato, Derby compreso”, si legge.
Nel comunicato anche un riferimento al 4 maggio: “Ci opporremo a qualsiasi manifestazione indetta dal Torino FC per il 4 maggio a Superga”. Ecco il comunicato completo:
Fuori dallo stadio PER SEMPRE, fino a che il ratto malefico non se ne va. Per sempre Fedelissimi Granata.
Non dovrebbe essere più una notizia….e non la dovrebbe essere mai stata.
Lotta dura senza paura…bravi.