I numeri di Torino-Parma: i granata cercano continuità al grande Torino dopo l’ultima vittoria contro la Lazio

Reduce dalla sconfitta di Napoli, il Torino di D’Aversa è chiamato a reagire per allontanarsi dalla zona retrocessione che dista sempre 6 punti. I granata sono a caccia di risultati e il prossimo turno di campionato sarà già uno degli impegni più importanti per il Torino. Il prossimo impegno dei granata sarà contro Carlos Cuesta e il suo Parma, una delle sorprese di questo campionato di Serie A.

Torino a caccia di continuità tra le mura amiche

Il Torino è reduce dalla vittoria contro la Lazio che ha interrotto un digiuno casalingo che durava da più di due mesi, precisamente dalla vittoria contro la Cremonese dello scorso dicembre. I granata hanno bisogno trovare continuità in casa dove, tra le altre cose, hanno l’obbligo di provare a ricucire il rapporto ai minimi termini con gran parte dei tifosi che, anche in occasione della 29a giornata, non entreranno allo stadio. Dopo aver ottenuto i 3 punti solo 2 volte in 2 mesi, gli uomini di D’Aversa sono a caccia di un’altra vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Parma imbattuto in trasferta da 1 mese

I crociati, dopo un inizio di stagione complicato, sta vivendo un momento decisamente fruttuoso in termini di risultati che hanno consentito agli uomini di Cuesta di ipotecare il discorso salvezza. Il Parma non solo è imbattuto da 1 mese in trasferta, ma ha anche trovato i 3 punti in occasione di due sfide dal coefficiente di difficoltà elevato come quelle contro Milan e Bologna. All’Olimpico Grande Torino arriverà, dunque, una squadra in salute che sa come far male soprattutto in trasferta.

Parma, rete inviolata nelle ultime 3 trasferte

Un’ulteriore differenza che emerge tra le due squadre è anche l’assetto difensivo che, nelle ultime tre gare fuori casa, ne è uscito sempre indenne. Infatti in occasione delle gare contro Bologna, Milan e Fiorentina gli uomini di Cuesta hanno subito 0 gol grazie a un lavoro difensivo encomiabile, a partire dall’estremo difensore Edoardo Corvi.