Il Torino ospita il Parma in una gara in cui uno dei duelli decisivi potrebbe essere quello tra i due centrocampisti

Questa sera, alle 20.45, il Torino – reduce dal ko del Maradona – ospiterà il Parma di Carlos Cuesta allo Stadio Olimpico Grande Torino in occasione della 29ª giornata di Serie A. La sfida contro i ducali si preannuncia equilibrata e probabilmente poco spettacolare: la squadra di Cuesta ha infatti costruito la propria solidità soprattutto sulla fase difensiva, trovando proprio nella compattezza la chiave per avvicinarsi alla salvezza.

Dopo aver alternato moduli, risultati e prestazioni nel corso della stagione, il passaggio stabile ad un 3-5-2 poco propositivo ma estremamente compatto ha permesso agli emiliani di infilare tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Un rendimento più che sufficiente, considerando il ritmo delle squadre nelle zone basse della classifica, per portarsi a +10 sulla zona retrocessione.

Uno dei duelli che potrebbe accendere la gara di questa sera è quello tra Prati e Nicolussi Caviglia.

La stagione di Nicolussi Caviglia

Dopo una stagione da leader e punto di riferimento del centrocampo del Venezia lo scorso anno, il passaggio di Nicolussi Caviglia alla Fiorentina – anche a causa delle difficoltà attraversate dai viola durante il campionato – non ha lasciato particolari ricordi. Arrivato a Parma a gennaio, il classe 2000 sta però trovando continuità nel centrocampo a tre degli emiliani.

Regista, mezzala, metodista e anche battitore di calci piazzati, Nicolussi Caviglia è un playmaker “alla vecchia maniera” e questa sera dovrà confrontarsi con Prati, giocatore dalle caratteristiche simili.

Prati contro Nicolussi Caviglia: duello a centrocampo

Anche il neoacquisto del Toro è infatti un centrocampista polivalente, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo: rispetto al rivale dispone forse di una struttura fisica maggiore, ma di un repertorio tecnico e balistico leggermente meno raffinato.

Considerata la limitata propensione offensiva del Parma — che dovrà fare a meno anche di Bernabé, uno dei giocatori più tecnici della rosa — la zona di campo presidiata dai due centrocampisti potrebbe diventare il vero centro nevralgico della partita. Con moduli quasi speculari, a fare la differenza potrebbero essere proprio la qualità e il ritmo che i due registi riusciranno a imprimere al gioco delle rispettive squadre.