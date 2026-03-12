La probabile formazione del Torino contro il Parma: centrocampo confermato, Adams favorito su Zapata

In occasione della 29a giornata di Serie A il Torino di D’Aversa ospiterà il Parma di Carlos Cuesta per l’anticipo delle 20:45 del venerdì sera all’Olimpico Grande Torino. Diversi sono i ballottaggi e i dubbi che il tecnico granata dovrà scogliere prima del fischio d’inizio. Come detto da D’Aversa in conferenza stampa non è da escludere qualche cambio rispetto alla sfida con il Napoli, ma con un probabile mantenimento dell’assetto 3-4-2-1 schierato contro i campioni d’Italia.

Ballottaggio da sciogliere in difesa

Per la sfida contro il Parma, D’Aversa si affiderà ormai al solito 3-4-2-1. Confermato Paleari in porta, in difesa, invece, ci potrebbe essere spazio per qualche novità rispetto alla sfida del Maradona. In conferenza D’Aversa ha infatti sottolineato la necessità di difensori strutturati per contenere la fisicità di Pellegrino. Ebosse dovrebbe nuovamente partire titolare a sinistra, con Ismajli intoccabile al centro. A destra invece potrebbe non essere riconfermato Coco, in ballotaggio con Marianucci e Maripan.

Possibile rientro dal primo minuto per Adams

A centrocampo, oltre al confermatissimo Vlasic, dovrebbero partire nuovamente Gineitis e Prati, con quest’ultimo preferito a Ilkhan. Obrador a sinistra, mentre sulla corsia destra è corsa a due tra Lazaro e Pedersen per una maglia da titolare. In attacco dovrebbe invece partire dalla panchina Zapata, con il rientrante Adams alle spalle di Simeone e la possibilità quindi di un passaggio al 3-5-2 a gara in corso, come già accaduto nelle precedenti uscite.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione che schiererà D’Aversa contro il Parma:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Prati, Pedersen; Vlasic, Adams, Simeone. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Tameze, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Zapata. All: D’Aversa.

Indisponibili: Aboukhlal