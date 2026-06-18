Il lituano si prepara per l’inizio della prossima stagione: dopo non aver convinto pienamente nella scorsa annata tenterà di confermarsi

Archiviati gli impegni con il club e con la nazionale, Gineitis può ora godersi un periodo di riposo prima del ritorno al Filadelfia, previsto intorno al 10 luglio, data che segnerà l’inizio della preparazione in vista della nuova stagione.

Nonostante la recente conclusione dell’annata, il centrocampista lituano sembra però non voler perdere tempo. In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Gineitis si è mostrato infatti al lavoro in palestra, impegnato in una sessione di allenamento individuale. Un segnale chiaro della sua determinazione: l’obiettivo del classe 2004 è arrivare nelle migliori condizioni possibili al raduno estivo, così da mettersi subito in mostra agli occhi del nuovo tecnico Abate e ritagliarsi un ruolo importante nella stagione che verrà.

Al lavoro dopo una stagione difficile

Nel corso della stagione 2025/26, caratterizzata dai continui cambi di modulo e dall’avvicendamento in panchina, Gineitis è stato uno dei pochi giocatori del Torino a mantenere con continuità un ruolo da titolare. Il centrocampista lituano ha rappresentato una presenza costante nello scacchiere granata, riuscendo a ritagliarsi spazio indipendentemente dalle scelte tattiche dei diversi allenatori. Se altri protagonisti della stagione si sono messi in evidenza soprattutto per il contributo realizzativo, il dato che meglio descrive l’annata di Gineitis è quello relativo ai chilometri percorsi in campo, a testimonianza della sua generosità e del grande lavoro svolto nelle due fasi.

Pochi contributi realizzativi

Nonostante ciò, il bilancio della sua stagione lascia qualche rimpianto. Con 29 presenze all’attivo e un solo assist realizzato, il classe 2004 non è riuscito a incidere quanto ci si sarebbe aspettato negli ultimi trenta metri. Considerato il minutaggio accumulato e la fiducia ricevuta nel corso dell’anno, una parte della tifoseria granata si attendeva infatti numeri più significativi in termini di gol e assist.