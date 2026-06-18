Il Torino dopo aver dato il via alla nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione ha ricevuto numerosi commenti discordanti

Il Torino ha ufficialmente dato il via alla vendita degli abbonamenti per l’Olimpico Grande Torino in vista dell’inizio della prossima stagione.

Dopo quattro mesi di proteste legate allo sciopero del tifo, il tema della partecipazione dei tifosi allo stadio in vista del prossimo campionato continua a essere al centro dell’attenzione. Un argomento particolarmente sentito nell’ambiente granata, soprattutto dopo il recente messaggio pubblicato dal Torino per promuovere la campagna abbonamenti.

Le reazioni social

Sui social non si sono fatte attendere le reazioni dei sostenitori granata, che hanno commentato numerosi il post del club, esprimendo le proprie opinioni in merito al rapporto con la società e alla possibilità di tornare sugli spalti nella prossima stagione. In pochi hanno espresso commenti di sostegno alla squadra: “Sempre Con Te”, “Sempre, Comunque, Ovunque”, “SFT”. Sono invece maggiori i tifosi che hanno reagito negativamente alla campagna esposta dal Torino: “Cairo Vattene”, “Quando Cairo venderà allora tornerò allo stadio”, “Zero Abbonati!”, “Se se ne va ci abboniamo tutti”. Facendo riferimento al video promozionale per ricordare il 120esimo anno della storia del Torino, molti tifosi hanno commentato riprendendo lo slogan del video: “E’ questione di…”. Tra i commenti più frequenti risalta: “E’ questione di VENDERE!!”, “21 anni di oblio. Vendete e ci abboniamo tutti!”.