Prima fase riservata agli abbonati dell’ultima stagione: ecco le novità e le promozioni

Ha preso il via la campagna abbonamenti del Torino: la prima fase riguarderà chi nell’ultima stagione era abbonato. Una fase che durerà quasi un mese, fino al 20 luglio. Fino a quella data, come comunicato dal club, chi rinnoverà potrà ricevere un ulteriore sconto rispetto ai prezzi che scatteranno dal 21 luglio. Inoltre chi aderirà alla campagna potrà acquistare i biglietti per primo ed eventuale secondo turno di Coppa Italia ad un euro, oltre ad avere una promozione riservata ai Distinti, ad un coupon per l’abbonamento a due quotidiani del gruppo Rcs, controllato dal presidente Cairo (Corriere e Gazzetta).

La tariffa donna sarà disponibile solo per i rinnovi, fino al 20 luglio compreso. L’abbonamento potrà essere ceduto solo ad altre tifose; pertanto si potrà comunque valutare di rinnovare a tariffa Intero, così da poterlo cedere anche a un granata di sesso maschile.

Abbonamento al Torino: i prezzi

I Distinti sono in vendita al prezzo di 280 euro fino al 20 luglio. Gli abbonati della scorsa stagione potranno rinnovare selezionando l’opzione di cambio settore. Nei Distinti Family (settori 117-118-224) Un abbonamento Adulto potrà essere rinnovato solo insieme ad un Under 16. Costo del rinnovo Adulto: 265 euro, Under 16 155 euro.

In Curva Maratona il costo del rinnovo dell’abbonamento è di 245 euro, 199 per Under 16 e Donne. 225 euro invece in Primavera, mentre 189 per le donne.

Ecco la tabella dei prezzi che riguardando il rinnovo dal 17 giugno al 20 luglio e la prima fase per i nuovi abbonati fino al 22 giugno:

I prezzi fino al 20 luglio

I nuovi abbonati

La vendita ai nuovi abbonati sarà suddivisa in due fasi, come da comunicazione ufficiale: la prima scatterà lunedì 22 giugno e consentirà ai nuovi abbonati di accedere al listino di prevendita scontato. La seconda partirà martedì 21 luglio, con un listino prezzi dedicato che assicurerà comunque un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Abbonamenti a 14 match

Resta ancora attivo l’abbonamento a 14 match; esclusi quelli contro Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, acquistabili in un secondo momento. Sono disponibili nei Distinti Family e in Curva Primavera per gli Universitari. Ecco i prezzi: 99 Euro per gli Studenti Universitari Under30 in Curva Primavera e 50 euro per i minori di 16 anni nei Distinti Family, acquistando contestualmente un abbonamento Intero Adulto a 150 euro.

Come acquistare l’abbonamento al Torino per il 2026/2027

Si potrà acquistare e rinnovare l’abbonamento al Torino attraverso l’apposita sezione abbonamenti del sito ufficiale. Il pagamento potrà avvenire con carta di credito Visa, Mastercard, American Express oppure Satispay.

Per assistenza sarà possibile rivolgersi allo sportello Biglietteria dello stadio, aperto con orario continuato dalle ore 9:30 alle ore 18.00.