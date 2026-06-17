Il 10 granata, intervistato dai canali della Lega di Serie A, ha ribadito la sua fedeltà al Torino esprimendo belle parole per il club

Le dichiarazioni rilasciate da Nikola Vlasic durante l’intervista concessa ai canali della Lega di Serie A rappresentano non solo grande attaccamento alla maglia ma confermano la leadership del giocatore. Vlasic è arrivato al Torino nella stagione 2022/2023 senza mai riuscire a risultare tanto incisivo quanto in questa stagione, la sua migliore, dove ha registrato 9 gol e 5 assist tra serie A e Coppa Italia. Un rendimento non indifferente che unito alla sua attitudine in campo fanno di lui il vero leader della squadra.

Vlasic, grinta e carattere: tutto ciò che il tifoso chiede

In questa stagione Nikola Vlasic ha incarnato in maniera emblematica il carattere che tutto il tifo granata vorrebbe vedere nei giocatori: la grinta e il carattere. Mai una parola fuori posto e sempre presente nei momenti difficili, così Vlasic ha conquistato definitivamente la piazza granata. Infatti, il suo rendimento prolifico, seppur encomiabile, risulta marginale se paragonato alla sua indole responsabile e combattiva mostrata in stagione perché, alla fine, è proprio quello che il tifoso chiede. Vlasic lo ha sempre dimostrato a partire dalla disfatta di inizio campionato contro l’Inter fino alla goleada subita contro il Como, mettendoci sempre la faccia anche quando l’unico a salvarsi era proprio lui.

Ambizione e attaccamento alla maglia

“Con il Torino abbiamo degli obiettivi e voglio ottenere dei risultati con questo club. Qui la gente vive davvero per il club e penso sia una cosa fantastica fare qualcosa di grande con il Toro”. Così Nikola Vlasic dichiara il suo attaccamento alla squadra e ai suoi tifosi, un legame che ha anche un carattere ambizioso il quale, però, si è ormai disperso negli ultimi anni. Tuttavia, il senso di responsabilità e la voglia di portare il Torino in alto sono i punti su cui dover partire e Vlasic sembra avere le idee molto chiare.