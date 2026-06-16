L’ex difensore granata ha appena firmato con il NEC Nijmegen, legandosi al club fino al 2029

Dopo aver superato, qualche giorno fa, le visite mediche con il NEC Nijmegen, questa sera è arrivata l’ufficialità della firma per Perr Schuurs. Il centrale, dopo aver lasciato il Torino al termine di questa stagione, è tronato a giocare in Olanda, dove ha trovato subito una nuova squadra, nella speranza di riuscire a superare definitivamente l’infortunio che lo ha tenuto fermo per due anni.

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