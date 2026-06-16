A poche ore dal debutto al Mondiale, Marcus Pedersen racconta l’emozione di giocare una Coppa del Mondo

A poche ora dall’inizio del Mondiale della Norvegia, Marcus Pedersen ha raccontato le sue emozioni. Questa notte la sfida con l’Iraq, mentre le prossime saranno contro Francia e Senegal. Di seguito le parole di Pedersen:

“Non ho mai giocato un Mondiale ma ho sempre sognato di giocare un Mondiale fin da quando sono ragazzino e oggi per fortuna ho l’opportunità di giocare. Sono entusiasta perché è la prima volta per me, ma anche la prima volta per la Norvegia in molti anni.

Pedersen ha poi anche raccontato di essere già pronto per la partita con la Francia, una delle grandi favorite per la vittoria finale, soprattutto per sfidare i campioni francesi.

Abbiamo la Francia nel girone quindi penso che quelli contro cui voglio giocare siano Dembele o Mbappe, sarebbero sicuramente un bel test.

Marcus Pedersen of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.

Pedersen ha poi terminato il suo discorso con le seguenti parole:

Spero che questo torneo possa riportare il calcio e le persone insieme come dovrebbe essere, è una delle cose che trovo più importante da raggiungere come giocatore. Quindi si, non saprei come descriverlo, incredibile”