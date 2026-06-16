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Il terzino granata si prepara alla prima gara del Mondiale che si giocherÃ  nella notte tra martedÃ¬ 16 e mercoledÃ¬ 17 giugno

Nella notte italiana tra martedÃ¬ 16 e mercoledÃ¬ 17 giugno, uno dei giocatori di proprietÃ  del Torino potrebbe fare il suo esordio in questa edizione dei Mondiali.

A mezzanotte, infatti, la Norvegia scenderÃ  in campo contro lâ€™Iraq nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi. Dopo una stagione altalenante, caratterizzata da alti e bassi ma chiusa con segnali di crescita nelle ultime settimane di campionato, Pedersen proverÃ  a ritagliarsi spazio, dal primo minuto o a gara in corso, per dare il proprio contributo alla ricerca dei tre punti.

Marcus Pedersen of Torino FC
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ultimo aggiornamento: 16-06-2026

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Sunnapunna
Sunnapunna
1 ora fa

Come ha fatto ad essere lÃ¬?
Incredibile

Torino, Gazzi e la sua terza nuova vita in granata