Il terzino granata si prepara alla prima gara del Mondiale che si giocherÃ nella notte tra martedÃ¬ 16 e mercoledÃ¬ 17 giugno
Nella notte italiana tra martedÃ¬ 16 e mercoledÃ¬ 17 giugno, uno dei giocatori di proprietÃ del Torino potrebbe fare il suo esordio in questa edizione dei Mondiali.
A mezzanotte, infatti, la Norvegia scenderÃ in campo contro lâ€™Iraq nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi. Dopo una stagione altalenante, caratterizzata da alti e bassi ma chiusa con segnali di crescita nelle ultime settimane di campionato, Pedersen proverÃ a ritagliarsi spazio, dal primo minuto o a gara in corso, per dare il proprio contributo alla ricerca dei tre punti.
Come ha fatto ad essere lÃ¬?
Incredibile