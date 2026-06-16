Che l’ex centrocampista sia un punto di partenza per una dirigenza fatta di più volti noti al mondo granata?

È notizia recentissima l’approdo di Alessandro Gazzi nel ruolo di Team Manager del Torino FC. Una scelta, quella della società granata, che a primo impatto sembrerebbe essere piaciuta al popolo granata, che vede per la terza volta il nome di Gazzi affiancato al club torinese. Per Gazzi sarà invece un’esperienza totalmente nuova, nel ruolo di Team Manager. L’ex centrocampista del Toro avrà il compiti di fare da collante interno tra società e squadra, tra tribuna e campo.

La carriera granata di Gazzi

Gazzi vivrà per la terza volta il mondo granata internamente. Per lui già 2 esperienze con il Toro: la prima da calciatore, giocando come centrocampista nel Torino di Giampiero Ventura dal 2012 al 2016. totalizzando 90 presenze in partite ufficiali con la maglia granata e siglando 2 reti nella sua carriera da calciatore del Torino. Successivamente, Gazzi si è trovato a ricoprire una nuova veste all’interno del mondo Toro, con il ruolo di vice-allenatore della squadra Under 17 del Torino nella stagione 2022/23. Solo dopo questa esperienza Gazzi consegue il patentino UEFA A a Coverciano, il quale permette di allenare formazioni giovanili e squadre fino alla Lega Pro e consente anche di essere vice-allenatore in Serie A e B. Tuttavia, questa volta Gazzi avrà un ruolo diverso, quello da manager.

Nuova linea

La scelta del nuovo Team Manager presa dalla società granata è ricaduta dunque su di un ex giocatore del Toro. Un uomo di fiducia di Cairo e Petrachi: il ds lo aveva portato al Torino nel corso dell’era Ventura e sarà l’ex centrocampista a fare da collante tra dirigenza e squadra. Un ritorno, come del resto quello di Abate, anche se nel caso del nuovo allenatore la permanenza da giocatore era durata soltanto un anno.