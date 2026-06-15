Allo scorrere delle immagini di noti calciatori del passato ovazione per Pasquale Bruno, Lentini e per il Grande Torino

Nella serata di ieri, l’Allianz Stadium (stadio di proprietà della Juventus) ha ospitato il concerto del noto cantante Max Pezzali. Uno stadio ai limiti del sold out ha assistito all’esibizione dello storico frontman degli 883, che durante l’esibizione ha proiettato sul palco le immagini di alcuni notissimi volti del passato appartenenti alla storia granata e bianconera. Tra queste immagini ne sono state proposte raffiguranti anche alcune bandiere del calcio granata, come Pasquale Bruno e il Grande Torino. Dal parterre alcuni cori sono stati lanciati dai tifosi granata presenti in onore dei calciatori raffigurati in foto. Cori e applausi anche per Lentini, di cui Max Pezzali ha addirittura appeso la maglia sul palco, affiancata a quella di Gianluca Vialli, storica bandiera bianconera scomparsa pochi anni fa.

Il video

Di seguito il video di uno spezzone dei cori fatti partire dal parterre dell’Allianz Stadium.