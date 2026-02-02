La Cremonese si butta su Kapuadi, il difensore in orbita granata è ora conteso tra i due club di Serie A
Kapuadi è rimasto fino ad ora una possibilità per la difesa del Toro, con il direttore tecnico Gianluca Petrachi che non ha mollato la presa e vuole portare il difensore congolese del Legia Varsavia in granata. Allo stesso tempo si è inserita nella trattativa la Cremonese, che vuole anticipare il Toro e accaparrarsi il classe 1998. Si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore di mercato. Il Toro intanto si guarda intorno, serve un ultimo acquisto in difesa e se dovesse saltare Kapuadi servirebbe un nuovo obiettivo per la retroguardia di Baroni.
Uhm,,siamo al dunque! Sta per finire anche questo mercato! Sto fibrillando in attesa dell’ ultimo colpo di dimercato che, il “Nostro”, ci riserva ogni anno all’ ultimo minuto, anzi cosa dico! all’ ultimo secondo!
….. (sigh!)
Totale speso mercato invernale 800 k. Gli unici due che doveva pagare stranamente sono saltati… per improvvisi problemi….
Cairoti alla riscossa dopo l’1-0 al lecce!!! Gentaglia che era sparita per settimane… presto ritorneranno nella tana.
Le persone che ancora difendono la società, sono essi stessi lavoratori al soldo del grande burattinaio.il giorno che se ne andrà lui spariranno anche questi omuncoli quaquaraqua ,svenduti al suo servizio senza dignità. A prendere cristi da tutti.ma per un tozzo di pane si venderebbero anche la mamma.e sono sicuro… Leggi il resto »
Fogna, non tana.