La Cremonese si butta su Kapuadi, il difensore in orbita granata è ora conteso tra i due club di Serie A

Kapuadi è rimasto fino ad ora una possibilità per la difesa del Toro, con il direttore tecnico Gianluca Petrachi che non ha mollato la presa e vuole portare il difensore congolese del Legia Varsavia in granata. Allo stesso tempo si è inserita nella trattativa la Cremonese, che vuole anticipare il Toro e accaparrarsi il classe 1998. Si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore di mercato. Il Toro intanto si guarda intorno, serve un ultimo acquisto in difesa e se dovesse saltare Kapuadi servirebbe un nuovo obiettivo per la retroguardia di Baroni.