Il Torino Ã¨ chiamato a piazzare i giocatori fuori dal progetto – come Biraghi – ma vuole ancora portare a casa un difensore

La societÃ granata, dopo aver chiuso 3 operazioni in un giorno, Ã¨ ancora lavoro per un altro innesto in difesa quando la sessione di calcio mercato Ã¨ entrata nella sua fase conclusiva. Alle 20 si chiuderÃ la finestra di mercato e Il Torino, dopo aver acquistato in prestito secco Marianucci dal Napoli, Ã¨ a lavoro per portare sotto la Mole un altro tassello da inserire nella retroguardia granata. Ma non solo.

Da Biraghi a Nkounkou: c’Ã¨ da sfoltire

Il Torino lavora anche sulle operazioni in uscita: la dirigenza cercherÃ di trovare una sistemazione ai giocatori ormai fuori dal progetto. Uno tra tutti Ã¨ Biraghi che potrebbe lasciare i granata dopo una stagione e mezza. Su di lui c’Ã¨ l’Hellas Verona che potrebbe affondare il colpo nelle ultime ore di mercato. Anche Sazonov non rientra nei piani del tecnico e dopo il suo trasferimento saltato in estate potrebbe, ora, lasciare il Torino. Diversa la situazione di Nkounkou che, avendo giÃ giocato all’Eintracht Francoforte prima del passaggio al Torino, puÃ² solo eventualmente rientrare nel suo club a meno che non rimanga a Torino fino alla fine del prestito. Si attende invece l’ufficialitÃ della risoluzione contrattuale tra Adam Masina e il Torino dopo 2 stagioni.

Sul fronte acquisti manca ancora all’appello un difensore

Proseguono i contatti per portare a Baroni un altro difensore mentre si attende che si sblocchi l’operazione Olusesi. Sin dall’inizio del mercato Ã¨ stato sempre la prioritÃ puntellare la difesa e dopo Marianucci sia attende un altro difensore, come confermato dal presidente del Torino nel post partita di Torino Lecce.