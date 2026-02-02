Secondo le ultime voci di mercato il difensore camerunese sarebbe prossimo ad arrivare a Torino in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore camerunese Ebosse sarebbe molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio secondo cui il giocatore dell’Udinese potrebbe arrivare in Piemonte in prestito con diritto di riscatto.

L’obiettivo della dirigenza granata entro la fine del mercato sarebbe quello di inserire un nuovo difensore in rosa per dare maggiore continuità al reparto. Dopo le trattative sfumate per Jappert e Tchoca, i granata avrebbero deciso di virare su Ebosse. Il giocatore, mandato in prestito a inizio stagione al Verona dall’Udinese, ha collezionato appena quattro presenze ed è ora rientrato a disposizione della squadra friulana. La sua permanenza tra i bianconeri potrebbe però non essere lunga, dal momento che Ebosse sembra pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino.