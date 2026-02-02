Toro.it

Secondo le ultime voci di mercato il difensore camerunese sarebbe prossimo ad arrivare a Torino in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore camerunese Ebosse sarebbe molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio secondo cui il giocatore dell’Udinese potrebbe arrivare in Piemonte in prestito con diritto di riscatto.

L’obiettivo della dirigenza granata entro la fine del mercato sarebbe quello di inserire un nuovo difensore in rosa per dare maggiore continuità al reparto. Dopo le trattative sfumate per Jappert e Tchoca, i granata avrebbero deciso di virare su Ebosse. Il giocatore, mandato in prestito a inizio stagione al Verona dall’Udinese, ha collezionato appena quattro presenze ed è ora rientrato a disposizione della squadra friulana. La sua permanenza tra i bianconeri potrebbe però non essere lunga, dal momento che Ebosse sembra pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino.

Urbano Cairo, Gianluca Petrachi
02-02-2026

Andrea63
Andrea63
18 minuti fa

Questo è buono per il brodo a Natale solo che tra un po’ è Pasqua!!! Vaffancxlo pidocchio tu e chi ti viene dietro!!!

ale_maroon79
ale_maroon79
20 minuti fa

Ma santo cielo…
Questo ha una cartella clinica che al confronto Pellegri è un terminator.

Pedric
Pedric
16 minuti fa
Reply to  ale_maroon79

Bella

sparpacello
sparpacello
22 minuti fa

Ma lo Jagellonia è la squadra di Paperopoli?

