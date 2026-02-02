Toro.it

Il giocatore di proprietà del Torino ha terminato con anticipo la sua esperienza in prestito, ora rientrerà in Piemonte

Dopo appena 6 mesi dall’inizio della sua esperienza in prestito, con una sola apparizione in campionato, la Juve Stabia ha comunicato la risoluzione del contratto di Ciammaglichella: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per la risoluzione consensuale del prestito del centrocampista, classe ‘05, Aaron Ciammaglichella. La società desidera ringraziare Aaron per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Aaron Ciammaglichella
ultimo aggiornamento: 02-02-2026

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
8 minuti fa

Eccolo l’ultimo rinforzo, anche questa volta il porco è stato di parola, grazie.

thethaiman
thethaiman
45 minuti fa

Mezza cartuccia pure lui.

andrepinga
andrepinga
46 minuti fa

ormai se era forte lo avrebbe dimostrato..altro millico parigini edera etc…

Sunnapunna
Sunnapunna
37 minuti fa
Reply to  andrepinga

Be’.. questo non e’ un montato a differenza di Millico e parzialmente Parigini ma sicuramente da adulto non ha fatto intravedere quelle grosse qualità aveva da giovanissimo… Come succede spesso. Mi sembra però sia molto serio con la testa sulle spalle e granata. Io lo coltiverei ancora . Non può… Leggi il resto »

