Se il Torino sceglierà di riscattare tutti i giocatori, quella è la cifra che servirebbe, considerando anche gli ultimi arrivati

La sessione invernale di mercato si è ormai conclusa, e nell’ultimo mese avuto a disposizione, il Torino ha effettuato cinque operazioni. L’arrivo di nuovi innesti per tutti i reparti del campo darà a Baroni più alternative fino a giugno. Ma quanto costerà riscattare tutti i calciatori attualmente in rosa, compresi gli ultimi arrivati (tutti in prestito)?

Le cifre per il riscatto dei nuovi innesti

Il primo ad arrivare (e quello il cui riscatto è più alto) è stato Obrador, il terzino spagnolo proveniente dal Benfica. Per un eventuale riscatto a giugno, il Torino dovrà versare circa 9 milioni di euro nelle casse del club portoghese, con metà della somma che andrà al Real Madrid, che detiene ancora alcuni diritti sul giocatore. Pochi giorni fa, il Torino ha poi ufficializzato l’arrivo di Prati in prestito oneroso, fissato a 500 mila euro, con un’eventuale opzione di riscatto stimata intorno ai 7 milioni di euro.

Il Torino ha poi inserito Marianucci come nuovo rinforzo difensivo, arrivato in prestito secco, mentre Kulenovic è entrato nella rosa di Baroni al termine di una trattativa conclusasi con un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, che potrà diventare obbligo in caso di salvezza. Nell’ultima giornata a disposizione il Torino ha infatti ottenuto le prestazioni di Ebosse in prestito di diritto di riscatto (una cifra che dovrebbe essere inferiore al milione). Poco più di 20 milioni totali.

I giocatori già in rosa dall’estate

Cifra a cui si deve aggiungere quelli per i riscatti dei calciatori che erano già in rosa. Per Nkounkou a giugno sarebbero 5 i milioni di euro da versare: ma tutto è legato alle presenze e difficilmente queste saranno raggiunte. Per Anjorin (per il quale era stato inserito l’obbligo di riscatto a determinate condizioni) la cifra è di 4.5 milioni. E poi Simeone: scatterà a breve l’obbligo fissato a 6 milioni. E così la cifra salirebbe a circa 35 milioni.