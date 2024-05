Per i nostri lettori l’annata appena conclusa dagli uomini di Juric merita un 6, ma è alta la percentuale dei 5

La conclusione della stagione del Torino, l’ultima di Ivan Juric in panchina, ha assunto dei tratti paradossali. Una brutta sconfitta, un 3-0 forse fin troppo clemente per quanto creato dall’Atalanta e subito dai granata nell’arco dell’intero match. Da Napoli però la notizia migliore della giornata. Lo 0-0 col Lecce della squadra di Calzona che è valso il nono posto. Poteva andare molto peggio, e lo sappiamo. Ora c’è da sperare nella Fiorentina, nella cornice per nulla ospitale di Atene, la città dell’Olympiakos, l’altra pretendente alla Conference League. Molto sui giudizi della stagione del Torino dipenderà dal risultato dei gigliati, che decreterà se sarà Europa o meno. Indipendentemente dall’esito della nottata di mercoledì, si può benissimo già tirare le somme sulla stagione dei granata, che per 38 giornate sono stati loro stessi i padroni del proprio destino. Vi abbiamo chiesto di dare un voto al percorso dei ragazzi di Juric, che per la maggior parte di voi lettori si può considerare sufficiente e non oltre.

Toro, una stagione da 6 ma al ribasso

Per il 49% ha vinto il 6, ma subito dietro con il 32% c’è il 5. Il 7 sta all’8%, la stessa percentuale di chi reputa l’annata inferiore al 5. Soltanto il 2% ritiene che sia stata più che discreta. Dati che dimostrano come la piazza riconosca al Torino i meriti di essersi ripetuto nella parte sinistra di classifica, come prefissato a inizio stagione, ma che probabilmente non si sia fatto qualcosa in più sul piano del gioco o delle prestazioni per alzare quell’asticella che si spera possa elevarsi con l’ausilio della Fiorentina. Forse, andare in Europa unicamente con le proprie forze, avrebbe fruttato consensi sicuramente più estesi.