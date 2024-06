Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre del campionato di Serie A di oggi, lunedì 24 giugno

Prosegue senza sosta il calciomercato del campionato di Serie A. Club e direttori sportivi sono al lavoro per cercare i giusti rinforzi da mettere a disposizione degli allenatori in vista della prossima stagione: ecco gli ultimi aggiornamenti di oggi, lunedì 24 giugno.

Lazio, si tratta per Mason Greenwood

La Lazio ha individuato in Mason Greenwood il prossimo obbiettivo da mettere a disposizione del nuovo allenatore Baroni. Tra la Lazio e il Manchester United è iniziata una vera e propria trattativa per provare a portare il giocatore nella capitale. Una trattativa che però è tutt’altro che semplice, viste le alte richieste degli inglesi: 30 milioni di euro il prezzo del cartellino, contro i 20 offerti dalla Lazio più il 50% della futura rivendita. Lo United aveva già rifiutato questa proposta. Ora starà a Lotito decidere se rilanciare o mollare la presa.

Como, fatta per Belotti

Roma e Como hanno trovato il definitivo accordo per portare Belotti in Lombardia. L’attaccante si trasferirà alla corte di Fabregas e Roberts per una cifra di 4 milioni di euro. Dopo il prestito alla Fiorentina per Belotti si prospetta dunque un’altra sfida all’orizzonte.

Walace a un passo dal Cruzeiro

Il futuro di Walace sembra essere sempre più lontano da Udine. La società bianconera e il Cruzeiro hanno infatti trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore, che dovrebbe volare in Brasile per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Sul giocatore c’erano anche altre squadre brasiliane e il Rennes, ma la sua volontà è stata decisiva per il passaggio al Cruzeiro.

Roma, Bodart dovrebbe essere il secondo di Svilar

La Roma ha da tempo individuato il portiere dello Standard Liegi Bodart come secondo di Mile Svilar. I giallorossi vorrebbero chiudere in tempi brevi per portare l’estremo difensore nella capitale e filtra ottimismo sulla riuscita della trattativa. Roma che è alla ricerca anche di un terzino destro e che avrebbe messo nel mirino Doué del Rennes, su cui si sta inserendo il Lipsia.