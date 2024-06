Armand Laurienté è un profilo che piace e non poco a Vagnati: nelle ultime ore sull’attaccante si è inserito il Besiktas

Il Torino ha da tempo messo gli occhi su un nuovo obbiettivo per il reparto avanzato. Stiamo parlando di Armand Laurienté, attaccante che nell’ultimo anno è incappato nella retrocessione con il suo Sassuolo. Quello del francese è un profilo che piace e non poco a Davide Vagnati, che nelle ultime settimane ha avviato i contatti con i neroverdi. La richiesta del club emiliano è di circa 10 milioni di euro, un prezzo forse eccessivo per un calciatore che nel prossimo anno sarebbe costretto a giocare il campionato di Serie B. La richiesta sembra comunque trattabile e Vagnati cercherà di far scendere le pretese. Vagnati che aveva già provato a prenderlo nel 2022, ma Carnevali riuscì ad arrivare prima e a strapparlo al Lorient per una cifra molto simile.

Su di lui c’è il Besiktas

Se il Toro vorrà finalmente assicurarsi le prestazioni del giocatore dovrà farlo in fretta. Dalla Turchia giungono infatti insistenti voci su alcune big del campionato estero pronte a fare un’offerta al Sassuolo. Prima il Fenerbahce del nuovo allenatore José Mourinho, poi anche il Galatasaray e ora il Besiktas. E proprio l’agente del calciatore avrebbe confermato che le squadre favorite all’acquisto di Laurienté sarebbero proprio quelle di Istanbul. Ora starà al Toro e a Vagnati dimostrare di voler puntare davvero sul calciatore, ma il rischio di un’altra beffa è dietro l’angolo. Soprattutto se dall’altra parte ci sono club importanti come quelli turchi, che disputano con ricorrenza le coppe europee. E qui entreranno in gioco anche le ambizioni del Toro, che nell’ultima stagione ha sprecato troppe occasioni per guadagnare un posto in Eruopa. La società dovrà costruire un progetto vincente anche in ottica mercato, con l’obbiettivo di rendere appetibile una squadra che negli ultimi anni ha ottenuto risultati ben al di sotto delle aspettative.