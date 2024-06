Calciomercato Torino / Armand Laurienté vuole continuare a giocare in Serie A: Torino che può riprovare a prenderlo

Paolo Vanoli sulla panchina del Torino porterà sicuramente novità tattiche. Risolta la questione allenatore, ora si pensa al mercato. La sessione si apre il 1 di luglio e si chiude il 30 di agosto. Già adesso però, ci sono i primi movimenti per sistemarsi il prima possibile. Torino che è interessato ad Armand Laurienté del Sassuolo. Contatti avviati tra le parti. L’attaccante francese non resterà al Sassuolo appena retrocesso. Vuole continuare a giocare in Serie A e il Toro può approfittarne. La richiesta del club emiliano si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma si può trattare. Infatti tanti altri giocatori lasceranno il club neroverde. Si tratta di un ottimo giocatore, che però è da far rinascere dopo un’annata deludente.

La sua stagione

Personalmente, non è stata una stagione totalmente deludente per lui. Ha infatti giocato 37 partite in Serie A (tutte tranne una) con 5 gol e 6 assist. 5 ammonizioni ricevute anche. Lo scorso anno però, aveva fatto molto meglio. Alla sua prima stagione in Italia, in 28 partite aveva fatto 7 gol e 6 assist. Aveva impressionato tutti per le sue qualità nel saltare l’uomo e nel calciare in porta. Quest’anno è partito un po’ a rilento e nel finale non è riuscito a salvare i suoi dalla retrocessione. Rispetto alla scorsa stagione, è sembrato meno pronto fisicamente.

Non è la prima volta

Nell’estate del 2022, il Sassuolo lo ha pagato 10,10 milioni di euro dal Lorient in Ligue 1. Proprio in quel periodo, Carnevali lo strappò al Torino che era su di lui. Sembrava fatta per lui al Toro, ma poi la pista si era raffreddata. Loic Fery, il presidente dei francesi, voleva tenerlo e aveva portato avanti la trattativa in modo anomalo. Non rispondeva alle offerte e la situazione si era complicata. Il 31 agosto firmò poi col Sassuolo.