Calciomercato Torino / Il francese non resterà in B. Il dt granata cercherà di chiudere un colpo che gli è mancato due anni fa

Dopo un decennio trascorso consecutivamente in Serie A, la sconfitta interna dello scorso 19 maggio con il Cagliari ha condannato il Sassuolo a una clamorosa retrocessione, E’ stata una stagione sorprendente ma in negativo per i neroverdi, da tempo non più abituati a lottare per mantenere la categoria. Questa scarsa propensione a giocare con l’acqua alla gola, è stato forse uno dei motivi per cui il Sassuolo non è riuscito a reagire alle difficoltà per poi inesorabilmente accettare il declassamento. Ritornare in Serie B è un vero e proprio dramma per quanto riguarda la gestione economica. Motivo per cui diventa necessario vendere i pezzi pregiati, i quali anch’essi nutrono ambizioni differenti rispetto alla serie cadetta. Il Toro sta alla finestra, provando dunque ad approfittarne per far suoi diversi obiettivi di mercato.

Torna in voga Laurienté

Nelle ultime ore si è parlato con maggiore insistenza di un Torino che osserva due giocatori in forza al Sassuolo. Il primo è l’attaccante Andrea Pinamonti, il quale nonostante la retrocessione ha migliorato il suo score personale passando da 5 a 11 reti in campionato, e Armand Laurienté. Per il francese, che compirà 26 anni a dicembre, un downgrade in termini di marcature. Da 7 del 2022-2023 alle 5 di quest’anno, bensì con all’attivo 6 assist. Difficile possa rispettare il contratto in scadenza fino al 2027. Se la Serie A dovesse chiamare, Laurienté risponderebbe affermativo. Chissà se sarà il Toro la sua piazza per il futuro, con l’estate del 2024 che potrebbe diventare il sequel più fortunato di quella fallimentare del 2022.

Toro, due anni fa il tira e molla col Lorient

Due anni fa il Toro aveva già rincorso l’ala all’epoca militante in Francia, al Lorient. Il dt Davide Vagnati lo aveva trattato per mesi, senza mai essere riuscito ad accontentare le richieste dei bretoni. Lo stesso presidente del club Loic Fery, aveva reso esplicito il botta e risposta tra il Lorient e i granata con un commento sui social. “Avete ragione, Armand Laurienté è un grande giocatore. Grazie per i vostri messaggi (anche se non sono sicuro che sia il modo giusto per arrivare ad un trasferimento). Piuttosto un modo migliore potrebbe essere quello di dire ai proprietari del vostro club di fare ciò che è necessario, visto che anche altre squadre sono interessate”, ndr)“.

Laurienté, la richiesta del Sassuolo

Tra le altre squadre c’era dunque il Sassuolo, che riuscì a far suo il cartellino del francese per 12 milioni di euro. “Ho scelto il Sassuolo perché ha creduto in me”, aveva affermato più avanti in un’intervista lo stesso Laurienté. Le cose, specie nel calcio, cambiano in fretta. Gli obiettivi per il Sassuolo si sono spostati da un campionato tranquillo a metà classifica al sogno promozione in Serie A, che non può essere lo stesso di Laurienté, che vorrà già essere parte della massima serie. Il Toro cercherà questa volta di non lasciarselo scappare. Il prezzo non è nemmeno eccessivo, tra gli 8 e i 10 milioni, meno di quelli richiesti due anni fa dal Lorient, sperando l’esito questa volta sia positivo.