Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 19 giugno

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Nuovo difensore per il Napoli

Inizia a prendere forma il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Gli azzurri, che devono risolvere le questioni legate a Kvaratskhelia, Osimhen e Di Lorenzo, hanno chiuso un colpo per la difesa. Si tratta di Rafa Marin, difensore spagnolo del Real Madrid che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves. I campani pagheranno 10 milioni di euro agli spagnoli, che manterranno il diritto di recompra.

Milan, tentativo per Dovbyk

Sta lavorando molto anche il Milan, che prima di fare delle scelte particolari vuole completare l’acquisto di una punta che possa sostituire Giroud. I rossoneri hanno seguito a lungo Zirkzee, ma le alte richieste di commissioni dell’agente hanno frenato la trattativa. Adesso, Furlani si è interessato a Dovbyk, attaccante ucraino che ha trascinato il Girona in Champions League.

Sirene arabe per Leao

In casa Milan, inoltre, un big tra Maignan, Theo Hernandez e Leao potrebbe salutare per finanziare il mercato. In particolare, l’esterno portoghese è richiesto anche dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal, squadra di Neymar, ha messo sul piatto 100 milioni di euro che possono far vacillare i rossoneri, con un super ingaggio per il giocatore.

Inter, Dumfries può partire

Per quanto riguarda l’altra sponda di Milano, invece, l’Inter è alle prese con il rinnovo di contratto di Dumfries. C’è stato uno stop nelle trattative, e ora l’olandese può partire. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra sta monitorando alcuni nomi che potrebbero sostituirlo. In lista sono presenti Matty Cash dell’Aston Villa e Dan Ndoye del Bologna.