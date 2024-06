Calciomercato Torino / Tanner Tessmann, seguito dai granata, dovrebbe rinnovare a breve il contratto con il Venezia

Definito l’accordo con il Venezia per Vanoli, per cui il Torino pagherà 800mila euro invece che il milione della clausola rescissoria, si può ora pensare totalmente al calciomercato. I granata hanno già lasciato andare a zero Rodriguez, Djidji e Gemello e nelle prossime settimane in tanti altri dovrebbero salutare. Per quanto riguarda le entrate, invece, Vagnati ha messo gli occhi negli scorsi giorni su Tanner Tessmann, centrocampista americano proprio del Venezia; l’operazione, però, è molto complicata.

Tessmann verso il rinnovo

Dopo la super stagione in Serie B, che lo ha visto risultare tra i protagonisti della promozione del Venezia, lo statunitense ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club della massima serie. Oltre all’Inter – che aveva già avviato una trattativa – e al Bologna anche il Torino ha effettuato un sondaggio per lui. Nonostante tutte queste voci, però, è probabile che il classe 2001 possa rimanere almeno un altro anno in laguna. Nei prossimi giorni dovrebbe infatti arrivare l’accordo per il rinnovo del contratto con gli arancioneroverdi, attualmente in scadenza nel 2025.

Obiettivo alzare il prezzo

In questo modo, i lagunari potrebbero tutelarsi in caso di cessione in questa finestra di mercato o, allo stesso tempo, permettersi di non cederlo. Con il contratto in scadenza tra un anno il prezzo del giocatore sarebbe molto più basso rispetto al suo reale valore di mercato, mentre in questo modo il ds Antonelli si potrebbe permettere di trattare tenendo “il coltello dalla parte del manico”. Ancora nulla di definito, ma il Toro dovrà effettuare un investimento importante se vorrà davvero riunire Tessmann e il nuovo allenatore Vanoli.

I numeri con Vanoli

Paolo Vanoli può essere considerato l’allenatore che ha permesso all’americano di esplodere definitivamente. Il numero 8 è sceso in campo 67 volte agli ordini dell’allenatore varesino, mettendo a referto 10 gol e 5 assist. Numeri non eccezionali ma sicuramente importanti, per un giocatore che non può che crescere maggiormente.