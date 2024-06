Calciomercato Torino / Alla fine il Venezia ha concesso un piccolo sconto e l’accordo è stato trovato: ora le firme sul contratto

La tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata: nella serata Torino e Venezia hanno trovato un accordo per l’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata. Urbano Cairo, dopo un lungo braccio di ferro con il club veneto, è riuscito a ottenere un piccolo sconto sulla clausola da 1 milione che legata il tecnico ai lagunari e alla fine dovrebbe versare una cifra intorno agli 800.000 euro (il Torino ne offriva inizialmente 500.000).

Torino-Vanoli: ora le firme sul contratto

Ora si attendono solo le firme sul contratto, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore in modo che l’allenatore possa essere ufficializzato. Vanoli si legherà al Torino per due stagioni (la scadenza del contratto sarà quindi il 30 giugno del 2026) e fra meno di un mese inizierà a guidare la squadra dirigendo i primi allenamenti al Filadelfia prima della partenza per il ritiro di Pinzolo. Il Torino sta, finalmente, per avere il proprio nuovo allenatore.