Convocato da Stojkovic, Ivan Ilic può sfruttare l’Europeo con la Serbia come vetrina per far lievitare il proprio pezzo

Sono iniziati gli Europei in Germania, e tra i protagonisti ci sono diversi giocatori del Torino. Al di là dello sfortunato Vlasic, costretto ad abbandonare il ritiro della Croazia per un nuovo infortunio muscolare, in tanti hanno lasciato il segno in modo positivo o negativo. Tra questi anche Ivan Ilic, impegnato con la propria Serbia all’esordio contro l’Inghilterra, una delle candidate per la vittoria finale. La squadra di Stojkovic ha perso per 0-1 una gara giocata non benissimo, rendendo complicato il percorso verso la qualificazione agli ottavi di finale. E il centrocampista del Toro, in particolare, non ha fatto molto bene.

L’Europeo per far lievitare il prezzo

I primi 45 minuti dell’Europeo di Ilic non sono andati molto bene – per usare un eufemismo. Il serbo si è mostrato in grossa difficoltà contro Bellingham e Rice, non riuscendo a incidere come avrebbe potuto. L’ex Verona ha adesso due partite di girone innanzitutto per riconquistare il posto da titolare, e poi per mettersi in evidenza con buone prestazioni. Questo, infatti, non potrebbe che portare dei benefici in primis a lui e subito dopo anche al club. L’Europeo è infatti una grande vetrina all’interno della quale i dirigenti dei club più importanti al mondo osservano i talenti emergenti, e in questo senso può dunque farsi notare. Dall’altro lato, anche il club potrebbe beneficiarne vedendo alzare il prezzo del suo cartellino, in modo da effettuare una plusvalenza importante con un’eventuale cessione.

Il suo futuro

Ilic ha rappresentato un investimento importante per il club, richiesto da Ivan Juric. Per questo motivo, con l’addio dell’allenatore croato, viene messo in dubbio il futuro del centrocampista in maglia granata. Di fronte a un’offerta importante Ilic può certamente partire, nonostante Vanoli possa decidere di osservarlo con attenzione in allenamento prima di qualsiasi scelta definitiva.