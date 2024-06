Calciomercato Torino / Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Torino è in dubbio: in estate potrebbe essere ceduto

In attesa che Paolo Vanoli diventi il nuovo allenatore del Torino, si può già pensare al mercato. Per quanto riguarda i portieri, potrebbe esserci una rivoluzione. In questi 3 anni di Juric, Vanja Milinkovic-Savic è stato sempre il titolare. Adesso però potrebbe partire in estate. La sua permanenza al Toro non è certa. Gemello invece saluterà a breve e Popa e Passador non possono fare i secondi portieri: ci sarà da lavorare sul mercato. Il numero 32 del Toro, dopo una stagione buona, può avere mercato. Negli ultimi anni è cresciuto tanto, ma non è un portiere che ti dà garanzie e sicurezza in alcuni frangenti. Tante cose buone, ma ancora troppi errori. I soldi incassati da una sua eventuale cessione, possono poi essere subito investiti per prendere un nuovo portiere.

Il momento giusto

Il serbo è arrivato nel 2017 al Torino. Solo con Juric ha trovato continuità, migliorando molto. Il 7 aprile del 2023 ha rinnovato fino al 2026. Ma questo, potrebbe essere il momento ideale per salutare. Il suo ciclo al Toro, sembra essere finito. Inoltre, con così tanti clean sheet ottenuti, qualcuno interessato al portiere ci sarà per forza. Potrebbe magari raggiungere il fratello in Arabia Saudita. Vagnati e Cairo speravano che l’Europeo potesse aiutare a metterlo in mostra ma l’estremo difensore ha perso la maglia da titolare.

La sua stagione

In Serie A, Milinkovic-Savic ha giocato 36 partite. Tutte tranne Bologna-Torino 2-0 e Atalanta-Torino 3-0, nelle quali ha giocato Gemello. Ha subito solo 31 gol in 36 partite. Ben 18 clean sheet collezionati. Anche 2 cartellini gialli presi. Da dimenticare il derby d’andata, dove vinse la Juventus 2-0 grazie a due sue uscite folli. Si trova comunque al 4° posto, in Europa, per percentuale di parate. Nessun rigore parato per lui.