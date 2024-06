Vanoli sempre più vicino al Torino: ha rescisso il contratto con il Venezia, ora Cairo lo attende per le firme

Il Paolo Vanoli day sta per arrivare. Il Torino ha raggiunto nella serata di martedì l’accordo con il Venezia per liberare l’allenatore, pagando 800mila euro invece che il milione previsto dalla clausola rescissoria. Il tecnico ha ora incontrato i dirigenti del club veneto per sbrigare le pratiche relative alla rescissione del proprio contratto, nelle prossime ore incontrerà invece Urbano Cairo per porre la firma sul suo nuovo contratto e iniziare così l’avventura sulla panchina granata. Vanoli si legherà al Torino per due stagioni (il contratto scadrà il 30 giugno del 2026), nelle prossime ore arriveranno le firme e l’ufficializzazione da parte del Torino.

Il comunicato del Venezia

Questo il comunicato del Venezia:

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Paolo Vanoli. Il Venezia FC ringrazia con affetto Paolo Vanoli, e tutto il suo staff, per i risultati ottenuti con la Prima Squadra, con la quale ha raggiunto i playoff di Serie B nella sua prima stagione dopo una fantastica rimonta e ha ottenuto nel campionato seguente una promozione in Serie A che resterà nella storia del club. Grazie al suo temperamento ed alla sua professionalità, Vanoli ha saputo incarnare lo spirito del Venezia FC, valorizzando la rosa e contribuendo in maniera decisiva alla creazione del forte legame tra il club e la tifoseria arancioneroverde. Buona fortuna, Mister.