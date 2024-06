Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, 20 giugno 2024, di calciomercato in Serie A: frenata per Dia alla Lazio

Anche se ufficialmente il calciomercato si apre il 1 luglio e si chiude il 30 agosto, in Serie A già molte squadre si stanno muovendo alla ricerca dell’affare migliore. In casa Lazio, brusca frenata nell’affare Dia dalla Salernitana. Fino a poco tempo fa, l’accordo era praticamente chiuso: 15 milioni di euro ai campani. Dopo un’annata complicata alla Salernitana, Dia non è infatti convinto al 100% della destinazione. La Lazio aveva definito un prestito con obbligo di riscatto, da pagare tra un anno. Entrambe le parti hanno lasciato stare. Qualche squadra araba sarebbe pronta a pagarlo subito cash. Intanto, i biancocelesti si muovono per Noslin dal Verona e per Soulé. Baroni avrebbe anche chiesto la permanenza a Guendouzi. Piace anche Samardzic dell’Udinese.

Inter: in chiusura Martinez

L’Inter invece, avrà un nuovo portiere: si tratta di Josep Martinez del Genoa. Affare definito e in fase di chiusura. Operazione da 15 milioni di euro, con Oristanio che andrà al Genoa come contropartita tecnica. Giovanni Oristanio, valutato dall’Inter 5 milioni di euro, stava per dire sì al Venezia. Quest’anno ha giocato in prestito al Cagliari.

Lecce: un difensore in partenza?

Marin Pongracic, difensore croato che si trova ad Euro 2024, potrebbe salutare il Lecce. Dopo un’ottima stagione, su di lui ci sono il Bologna di Italiano e la Fiorentina di Palladino. Si prospetta un vero e proprio testa a testa.

Atalanta: piace Thostvedt

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta di Gasperini, sta per andare alla Juventus. L’olandese è in cima alla lista delle priorità di Giuntoli per Thiago Motta. Servono circa però 60 milioni. In caso di partenza, il sostituto sarebbe Thorstvedt del Sassuolo.