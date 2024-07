Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, lunedì 15 luglio

Il Milan fa sul serio per Alvaro Morata. I rossoneri hanno fissato un incontro a Madrid verso metà settimana per incontrare gli agenti del calciatore e provare a chiudere definitivamente la trattativa che lo porterebbe a Milano. In caso di accordo raggiunto Morata sosterrebbe poi le visite mediche a Madrid, per poi partire per l’Italia per iniziare la sua nuova avventura.

Il Parma ha chiuso per Suzuki

Zion Suzuki è sbarcato al Parma. I crociati hanno chiuso per il portiere giapponese classe 2002, che arriva dal Sint-Truiden a titolo definitivo. 7,5 milioni di euro il prezzo del cartellino, più 2,5 milioni di bonus e il 10% su un’eventuale futura rivendita. Ora per il calciatore arriverà la firma del contratto e poi sarà a tutti gli effetti un nuovo acquisto gialloblù.

Roma, Ryan in arrivo in città

Dopo aver chiuso la trattativa per Matthew Ryan i giallorossi si preparano ad accoglierlo in città. Il portiere sbarcherà nella capitale nel tardo pomeriggio per poi sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club dei Friedkin.

Atalanta, pronto un rilancio per O’Riley

L’Atalanta è fortemente interessata a O’Riley, terzino in forza al Celtic, e in queste ore sta preparando una nuova proposta da inviare agli scozzesi. Questi avevano rifiutato un’offerta da 15 milioni, ritenuta troppo bassa. I nerazzurri hanno comunque l’accordo con il calciatore: ora resta da trovare l’intesa tra i club.