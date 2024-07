Secondo quanto riportato dai media inglesi Davide Vagnati avrebbe messo gli occhi su Che Adams, attaccante scozzese

Sono ore di grande lavoro per Davide Vagnati. Il direttore tecnico del Toro è alla ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione di Paolo Vanoli per la prossima stagione di Serie A, a partire dal sostituto di Buongiorno fino al futuro partner di Duvan Zapata. E proprio per quanto riguarda l’attacco dall’Inghilterra giungono insistenti voci su un interessamento del club granata per Che Adams, attaccante scozzese al momento svincolato.

Torino, occhi su Adams

Secondo quanto riportato da The Sun, Vagnati sarebbe fortemente determinato a portare l’attaccante scozzese in Italia. Un giocatore che il direttore tecnico aveva già seguito in passato, ma che poi aveva sposato altri progetti. Nelle ultime cinque stagioni il classe ’96 ha giocato tra Premier League e Championship, nel Southampton. 191 le presenze nei Saints, condite da 48 gol e 20 assist. La sua miglior stagione quella appena conclusa, in cui ha messo a segno 15 reti e 4 assist in 40 partite disputate nella seconda serie inglese. Ora il suo contratto è scaduto e lo scozzese è finito tra gli svincolati. Per il Toro potrebbe essere un’occasione interessante e Vagnati l’ha fiutata. Stiamo parlando di un giocatore dal valore di circa 15 milioni, che al Torino potrebbe far comodo visto lo scarso rendimento dei giocatori offensivi nelle ultime stagioni di Serie A. Sul ragazzo ci sono comunque altri club di Premier League e il Toro, in caso voglia portarlo in Italia, dovrà necessariamente battere la concorrenza.