Calciomercato Torino / Saul Coco, difensore del Las Palmas, potrebbe essere il primo colpo granata: il centrale è molto vicino

Ufficializzata la cessione di Buongiorno, il mercato in entrata del Torino può ora considerarsi sbloccato. Cairo e Vagnati reinvestiranno i 35 milioni ottenuti dalla partenza dell’ex capitano per sistemare i ruoli che più hanno bisogno, partendo dalla difesa fino ad arrivare all’esterno mancino. Il primo colpo in questione, in particolare, riguarderà proprio la posizione di difensore centrale. I granata sono infatti molto vicini a Saul Coco, difensore equatoguineano in forza al Las Palmas.

I dettagli

Saul Coco potrebbe essere il primo colpo del mercato estivo del Torino. Nonostante tutti i nomi usciti negli ultimi giorni, il buon lavoro fatto sottotraccia da Vagnati ha fatto sì che nessun club si inserisse nella trattativa tra i granata e gli spagnoli, portando alla quasi chiusura dell’operazione senza ostacoli. Quasi 7,5 milioni più 2 di bonus facili da raggiungere e il 10% sulla futura rivendita: queste le cifre, che dunque riguarderebbero circa 1/3 di quanto ricavato dalla partenza di Buongiorno.

Le soluzioni in difesa

Difensore roccioso di piede destro, Coco rappresenterebbe un salto di qualità nella posizione di braccetto di difesa. L’idea di Vanoli e Vagnati è infatti quella di affiancare a Schuurs – quando tornerà – due difensori tecnici e allo stesso tempo fisici, rispettivamente un mancino e un destrorso. Uno dei due può quasi essere considerato ormai “trovato”, mentre per l’altro ci sarà tempo. In questo momento, infatti, le coppie in difesa sembrano essere ben note: in mezzo Schuurs sarebbe il titolare, con Sazonov pronto a dargli il cambio; a destra Coco rappresenterebbe ovviamente la novità, mentre Dellavalle potrebbe essere promosso come suo sostituto. Infine, sulla sinistra c’è attualmente Masina, ma l’obiettivo è quello di acquistare un titolare di livello più alto garantendo sempre buone opzioni con il marocchino ex Udinese.